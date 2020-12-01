نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينها 4 بعدوى محلية.. 12 إصابة جديدة بكورونا في الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، 12 إصابة جديدة بواقع 4 بعدوى محلية و8 وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و542 حالة.

وأكدت السلطات الصحية الصينية، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتم تسجيل حالات الإصابة المحلية، في منغوليا الداخلية، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع حالتين في كل من شنجهاي وفوجيان وسيتشوان وحالة واحدة في كل من بكين وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3 آلاف و866 حالة غادر منها 3 آلاف و621 حالة المستشفيات بعد شفائهم.