حزب المستقبل التركى: صهر أردوغان جر البلاد إلى الإفلاس بموافقة الرئيس

جدة - نرمين السيد - وقال أوزجان، إن "صهر أردوغان قد جر البلاد إلى الإفلاس ثم هرب وذلك بموافقة الرئيس التركى".
وأضاف أوزجان: "كانت فاتورة هذا الوزير الذى هرب بإعفاء من أردوغان، خلال 5 سنوات هو تبخر 6 الآف دولار من جيب كل مواطن. فقد تراجع دخلنا القومى الذى كان يتجاوز تريليون دولار بسهولة إلى أقل من 700 مليار دولار بخسارة 300 مليار دولار".
وتابع: "وقد ارتفعت أسعار الفائدة إلى 20 %، والبطالة على نطاق واسع إلى 30 %، والتضخم إلى 15% على أقل تقدير. فقد جر البلاد إلى الإفلاس بموافقة أردوغان، ثم هرب. وهذه تحويل تركيا إلى شركة عائلية، وإلى موقع عسكرى لا يستطيع أحد أن يفتح فيه فمه. هذه هى فاتورة شن الحرب على الشفافية، والقانون، والديمقراطية".
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