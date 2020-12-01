البرلمان الإيرانى يوافق على قانون برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%

جدة - نرمين السيد - ويلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوجراما سنويا، فى محطة فوردو النووية، كما يلزم الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزى من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم فى منشأة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزى من طراز IR6 فى محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.

ويلزم الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووى فى العام 2015. كما يلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافى فى حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.