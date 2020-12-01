المتحدث باسم نتنياهو: إقلاع أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء عن إقلاع أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات.
ونشر أوفير جندلمان عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للطائرة أثناء استعدادها للإقلاع، وعلق عليه: "أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات أقلعت قبل قليل من مطار بن غوريون الدولي في طريقها إلى دبي".
وأضاف: "الرحلة التجارية الإماراتية الأولى إلى إسرائيل هبطت هنا يوم الخميس الماضي. الرحلات الجوية المباشرة تقربنا من بعضنا البعض".
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