شاهد.. وزيرة إسرائيلية تزور إثيوبيا على نحوٍ عاجل.. ماذا تفعل هناك؟

ذكرت تقارير صحفية دولية، أن وزيرة الهجرة والتكامل الإسرائيلية، بنينا تامانو شطا، تزور العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من القضايا، منها ما يخص هجرة اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل، وذلك رغم الظروف المضطربة التي تمر بها الحكومة الإثيوبية التي يرأسها آبي أحمد.

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ويتواجد مسئولو وزارة الداخلية والوكالة اليهودية حاليًا في إثيوبيا لتقييم طلبات الهجرة لأفراد مجتمع الفلاشا الذين ينتظرون منذ سنوات الهجرة إلى إسرائيل.

وقررت الحكومة الإسرائيلية في سبتمبر جلب 2000 عنصر بحلول نهاية يناير ، ومن المتوقع وصول أول 500 يوم الخميس المقبل.

ووفقًا لمسئولين في وزارة الداخلية والوكالة اليهودية في جلسة استماع، للجنة الكنيست العليا للاستيعاب والشتات، أمس الاثنين، تم تقييم 14212 طلب هجرة من طائفة الفلاشا حتى الآن، ووجدت اللجنة أن 1180 طلبًا يستوفي معايير الهجرة المنصوص عليها في قرار الحكومة.

والمؤهلون للدفعة الحالية من المهاجرين هم أولئك الذين لديهم آباء أو أجداد موجودون بالفعل في إسرائيل.

ومن بين هؤلاء، تم إعطاء 500 اسم للوكالة اليهودية لتجهيزهم للرحلة إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وإذا تبين أن أقل من 2000 فرد من المتقدمين للهجرة يستوفون المعايير الحالية، فسوف تجتمع لجنة الإعفاءات لفحص طلبات الأفراد الآخرين.

وبحسب يوئيل ليبوباتسكي، مدير سلطة السكان والهجرة في وزارة الداخلية ، طلب حوالي 16600 من طائفة فلاشا المورا في إثيوبيا الهجرة إلى إسرائيل. ومن بين هؤلاء، كان 7000 مدرجين بالفعل على قائمة الحكومة الإسرائيلية للمتقدمين، بينما تقدم 9623 آخرون بطلبات للهجرة.

وقال شاي فيلبير، المدير في الوكالة اليهودية، لصحيفة "جيروزاليم بوست" من إثيوبيا، إن وباء كوفيد -19 أثر سلبا على الاستقرار المالي لمجتمع الفلاشا في البلاد، لذلك زادت الوكالة اليهودية من دعمها المالي للمجتمع وتقديم الأموال للأطفال والأمهات المرضعات.

وذكر فيلبير أن الصراع بين الجيش الإثيوبي وقوات تيجراي الإقليمية في الشمال لم يؤثر على أمن مجتمع فلاشا مورا في جوندار.

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وأضاف: "نحن متحمسون جدا لهذه العملية. نحن نعتبر هذا جزء من مسئولية الوكالة اليهودية لتنفيذ قرار الحكومة ونحن نعمل عن كثب مع الوزيرة بنينا تامانو شطا للوفاء به".

وتامانو شطا هي أول امرأة من مواليد إثيوبيا تشغل موقعًا مهمًا في الحكومة الإسرائيلية.