هبوط جديد لـ الليرة التركية بسبب كورونا

هبطت الليرة التركية اليوم الثلاثاء، 1% مقابل الدولار بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة لنهاية الأسبوع وتدابير أخرى لمكافحة قفزة قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

وتراجعت العملة إلى 7.91 بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش.

واستقرت العملة أمس الاثنين، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.