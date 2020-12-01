روسيا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة بكورونا وقفزة غير مسبوقة في حالات الوفاة

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، قفزة قياسية في عدد حالات الوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى جانب ارتفاع كبير في عدد الإصابات الجديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 26402 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، في 24 ساعة فقط، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الفيروس إلى مليونين و322056 إصابة.

وأضافت الصحة الروسية أن تم رصد 569 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، خلال اليوم الماضي، وذلك كأكبر حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الوباء.

ووصل إجمالي عدد حالات الوفاة في روسيا إلي 40464 وفاة.

قال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، إن 24763 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و803467 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا أن لقاح "سبوتنيك V" فيروس كورونا فعاليته تزيد على 95٪ وفقًا لبيانات أولية جديدة، مما يمنحها معدل نجاح يضاهي اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر وموديرنا.

وقال المسؤولون الروس إن لقاحهم كان له فعالية أكبر من لقاح أكسفورد/ أسترا زينيك، بسبب التكنولوجيا التي تمتلكها روسيا، والتي عرضت مشاركتها مع العلماء البريطانيين.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، قال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، خلال إفادة له "لقاح سبوتنيك يظهر فعالية عالية جدًا، أعلى من 95٪". "هذه أخبار إيجابية بلا منازع، ليس فقط لروسيا ، ولكن للعالم بأسره ، لجميع البلدان."

وتم إصدار النتائج الأولية مع احتدام المنافسة بين مطوري اللقاحات لتوجيه ضربة قاضية لفيروس كورونا والمساعدة في إنهاء الوباء.

ومع ذلك، لم يقتنع الجميع بالبيانات الرسمية الروسية، وزادت الشكوك بسبب حقيقة أن السلطات الروسية رخصت اللقاح بسرعة قبل توفر نتائج المرحلة الثالثة من التجارب، بالإضافة إلى تقارير عن موظفين حكوميين أُجبروا على المشاركة في التجارب.