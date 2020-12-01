ارتفاع أسعار الذهب.. المعدن النفيس يصعد مجددًا بعد أدنى مستوى في 5 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، بعد أن أدت عمليات بيع كثيفة دفعته لأدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة إلى تجدد الاهتمام بالمعدن الأصفر الذي يمثل ملاذا آمنا في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا؛ ما يضفي ضبابية على الآفاق الاقتصادية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1785.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0625 بتوقيت جرينتش وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1788.50 دولار.

وسجل المعدن النفيس أسوأ انخفاض شهري في أربع سنوات أمس، الاثنين، ليهبط إلى 1764.29 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو.

وربحت الأسهم الآسيوية بفضل تنامي احتمالات طرح لقاح لفيروس كورونا، فيما من المرجح أن يتلقى بعض الأمريكيين اللقاح قبل عيد الميلاد.

لكن حالات الإصابة بالفيروس تجاوزت 1.1 مليون في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، فيما تدرس كاليفورنيا قيودا جديدة مثل: إصدار أوامر بالبقاء في المنازل؛ ما يضفي قتامة على التوقعات الاقتصادية.

ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى إفادة سيدلي بها جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم، والتي ستقدم مؤشرات على تجاه السياسة النقدية.

ويُعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا، تحوطا في مواجهة التضخم الناتج على الأرجح عن تدابير التحفيز الكبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% إلى 22.85 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 1.7% إلى 981.37 دولار، وربح البلاديوم 0.6% إلى 2387.70 دولار.