اتفاقية بين إسرائيل وروندا في مجال الاتصالات والأعمال التكنولوجية

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن رواندا وإسرائيل، وقعتا في العاصمة كيجالي على اتفاقية تعاون لتعزيز الاتصالات وريادة الأعمال التكنولوجية بين البلدين.

وأوضح الموقع أن الاتفاقية تشمل عددًا من المجالات، بما فيها الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والخدمات السحابية، وذلك بحضور الرئيس الرواندي بول كاجامي ووزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل.

وقال الوزير هندل إن "إسرائيل تقدر وتثمن سياسة رواندا الخارجية الداعمة لإسرائيل في تصويتها في الأمم المتحدة، ويساهم هذا الدعم في تعزيز الصمود القومي للبلدين من خلال التمكين المتبادل"، وفق تعبيره.

وقدم الوزير هندل إلى الرئيس كاجامي طلب الحكومة الإسرائيلية بنقل السفارة الرواندية إلى القدس.