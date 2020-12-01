مراقب الدولة الإسرائيلي يستأجر قراصنة لاختراق بيانات حكومية

ذكرت القناة 13 العبرية، أن مراقب الدولة الإسرائيلي "متنياهو انجلمان"، قرر فحص ودراسة موضوع حماية بيانات الإسرائيليين في قواعد البيانات المحوسبة التابعة للدوائر الحكومية بطريقة غير تقليدية.
وبحسب القناة، فإن انجلمان سيقوم باستئجار خدمات قراصنة حواسيب حتى يقوموا باختراق هذه القواعد، بحثًا عن ثغرات في قواعد هذه البيانات، وذلك بهدف حماية الكم الهائل من المعلومات للإسرائيليين والذي يُمكن أن تقوم جهات معادية باختراقه واستخدامه للابتزاز.
وأضافت القناة، أن مراقب الدولة نشر مناقصة لاختيار قراصنة حتى يقوموا في هذه المهمة غير العادية، وسيتطلب منهم الحصول على موافقة جهاز "الشاباك"، وتكلفة المشروع يمكن أن تصل إلى ملايين الشواقل.
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