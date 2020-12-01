المتحدث باسم نتنياهو: إقلاع أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات

أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إقلاع أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات.

وفي سياق متصل استقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاسبوع الماضي أول رحلة تجارية من دبي إلى إسرائيل في مطار بن جوريون الدولي.

وقال نتنياهو "نحن نسير هذه الرحلات بين الإمارات وإسرائيل بدون تأشيرات.

وتابع نتنياهو "نحن الآن في مرحلة صناعة التاريخ".

وأطلقت شركة فلاي دبي للطيران اليوم أول رحلة جوية مباشرة من دبي إلى تل أبيب.

وكانت فلاي دبي، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتبارًا من 26 نوفمبر 2020.

وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي (DXB) وتل أبيب بن جوريون (TLV).

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى، كما كان هناك عددًا من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.