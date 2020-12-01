إيران تكشف حقيقة مقتل قائد بالحرس الثوري في غارة جوية

علقت إيران اليوم، الثلاثاء، لأول مرة على الأنباء التي أثيرت حول استهداف قائد بالحرس الثوري في غارة جوية بطائرة مسيرة قرب الحدود السورية العراقية.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الثلاثاء، تلقيه أي معلومات بشأن استهداف مسلم شهدان، القيادي في الحرس الثوري الإيراني بطائرة مسيرة على الحدود العراقية السورية.

وصرح زادة قائلا: "لم يصلنا أي تقرير بشأن إدعاء هجوم طائرة مسيرة على قائد في الحرس الثوري على حدود سوريا"، معتبرا ذلك بأنه "فبركة خبرية".

وفي وقت سابق، سابق، نشرت وسائل الإعلام المختلفة تقريرا، نقلا عن مصادر عراقية، يفيد بمقتل مسلم شهدان في هجوم بطائرة مسيرة مساء الأحد، وأن ثلاثة من مرافقيه قتلوا أيضا بعد عبورهم منفذ القائم على الحدود السورية.

وانتشرت هذه الأنباء في أعقاب عملية اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية والذي قتل في هجوم إرهابي قرب طهران، في 27 نوفمبر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن رد إيران على آمري ومرتكبي عملية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة سيكون ردا في منتهي القسوة والألم".

واتهم زادة إسرائيل، باغتيال العالم النووي الإيراني، فخري زادة، مؤكدا أن "اليوم هناك قرائن وأدلة على ذلك".