الرد سيكون مؤلما جدا.. إيران توجه رسالة إلى الأعداء: اللعب انتهى

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها أوصلت رسالة إلى من أسمتهم بـ"أعداء الجمهورية الإسلامية"، مفادها أن: "اللعب من جانب واحد قد انتهى".

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال اجتماع مجلس الشورى اليوم الثلاثاء: "إنه وبعد المصادقة على الخطوط العامة لمشروع المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني فان المجلس أوصل هذه الرسالة لأعداء ايران الاسلامية بأن اللعب من جانب واحد قد انتهى".

وأعرب النواب في البرلمان عن دعمهم وتأييدهم للقرار في سياق مصالح الشعب الايراني وكذلك الغاء الحظر، وهتفوا داخل البرلمان "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا".

ويتضمن مشروع المبادرة الاستراتيجية 9 بنود، من بينها أن تقوم الحكومة الإيرانية بتخصيب اليورانيوم وصولا إلى نسبة 20 % ، وان تضع منظمة الطاقة الذرية الايرانية في جدول اعمالها استخدام اجهزة الطرد المركزي من الجيلين 6 و 8.

وكذلك إنشاء مفاعل للماء الثقيل مماثل لمفاعل اراك السابق وبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم الفلزي.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الثلاثاء، أن رد إيران على آمري ومرتكبي عملية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة سيكون ردا في منتهي القسوة والألم".

واتهم زادة إسرائيل، باغتيال العالم النووي الإيراني، فخري زادة، مؤكدا أن "اليوم هناك قرائن وأدلة على ذلك".

وجاء تحذير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ردا على دعوة بعض الدول الغربية لإيران بضبط النفس عقب عملية اغتيال العالم النووي والدفاعي البارز.