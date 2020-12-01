الوقت لم يفت.. تحذير شديد اللهجة من الولايات المتحدة لـ تركيا بشأن اس-400

حثت المبعوثة الأمريكية لدى الناتو، كاي بيلي هاتشينسون، اليوم الثلاثاء، تركيا على التفكير مجددا قبل تفعيل نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع اس-400، محذرة من أن نشر الصواريخ داخل دفاعات الناتو غير مقبول وسيكون له عواقب وخيمة على تركيا.

وصرحت هاتشينسون لصحيفة "ناشيونال"، قبيل قمة وزراء خارجية الناتو في بروكسل، اليوم الثلاثاء، بأن "فكرة أنه يمكنك وضع نظام دفاع صاروخي روسي الصنع في منتصف تحالفنا هي فكرة خارجة عن الحدود.

وأضافت: "لقد حذرنا تركيا من هذه الخطوة مرارا وتكرارا"، مؤكدة أن الوقت لم يفت بعد لتراجع تركيا عن الصفقة مع روسيا.

وفي ديسمبر 2017 ، وقعت تركيا وروسيا اتفاقا بقيمة 2.5 مليار دولار لبيع صواريخ إس -400. وتسلمت تركيا الأسلحة في يوليو 2019 لكنها لم تقم بتفعيلها بعد.

ومنعت الولايات المتحدة بيع الطائرة المقاتلة إف-35 إلى تركيا ردا على شرائها أسلحة اس-400، مشيرة إلى أن نظام الصواريخ الروسي يمكنه الحصول على معلومات حول تكنولوجيا الطائرة.

وحث المشرعون في الكونجرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معاقبة تركيا لشرائها الصواريخ بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.

وقال هاتشينسون أيضا إن بحث تركيا عن الهيدروكربونات في الأراضي المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتورطها في نزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها يمثلان "إشكالية" لوحدة حلف الناتو.