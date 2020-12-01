حساب المواطن: 1.8 مليار ريال قيمة معاشات شهر ديسمبر.. ووقف الدعم عن المستفيدين في هذه الحالة

جرى برنامج حساب المواطن عملية إيداع أمس الاثنين، بقيمة 1.8 مليار ريال سعودي لدعم شهر نوفمبر للمستفيدين الذين قاموا باستكمال طلباتهم، وطبقا لبرنامج حساب المواطن بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 36 حوالي 10.6 ملايين مستفيد وتابع، بينما وصلت قيمة التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة 35 نحو 45 مليون ريال سعودي،وبذلك يتخطى الاجمالي الكلي الذي دفعه حساب المواطن للمستفيدين الـ 84 مليار ريال سعودي.

وتساءل مواطنون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة ايقاف الدعم عن بعض المستفيدين من برنامج حساب المواطن، فيما غرد برنامج حساب المواطن عبر تويتر: بأنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا، فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج.

شروط حساب المواطن

حدد حساب المواطن مجموعة من الشروط لتأهيل الفرد للحصول على الدعم منها ما يلي:

1 - أن يكون الشخص المسجل في برنامج حساب المواطن يحمل الجنسية السعودية.

2 - يُستثنى من شرط الجنسية ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

3 - أن يكون المستفيد من الدعم من المقيمين بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية .

4 - ألا يقيم المسفيد من الدعم خارج المملكة أكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

5 - عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

6 - تعتمد شروط الأهلية والاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين.