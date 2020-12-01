شروط حساب المواطن
حدد حساب المواطن مجموعة من الشروط لتأهيل الفرد للحصول على الدعم منها ما يلي:
1 - أن يكون الشخص المسجل في برنامج حساب المواطن يحمل الجنسية السعودية.
2 - يُستثنى من شرط الجنسية ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
3 - أن يكون المستفيد من الدعم من المقيمين بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية .
4 - ألا يقيم المسفيد من الدعم خارج المملكة أكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
5 - عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
6 - تعتمد شروط الأهلية والاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين.
ضوابط جديدة لـ حساب المواطن
تجدر الاشارة إلى أن برنامج حساب المواطن أصدر مؤخرا مجموعة من التعديلات من بينها تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.
كما ألزم حساب المواطن الأشخاص المستقلين بإضافة عقد إيجار موحد من منصة إيجار - صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) لضمان استقلالية المسكن لكل فرد بلغ عمره 18 سنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حساب المواطن: 1.8 مليار ريال قيمة معاشات شهر ديسمبر.. ووقف الدعم عن المستفيدين في هذه الحالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.