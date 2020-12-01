إسرائيل تسجل 1227 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الثلاثاء، تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19"، وذلك لأول مرة منذ 16 أكتوبر الماضي، حيث تجاوز عدد الإصابات الجديدة حاجز الـ1200 إصابة.
وارتفع عدد الإصابات النشطة في إسرائيل إلى 10,513 إصابة، من بينهم 264 مريضا حالتهم خطيرة منهم 106 مرضى حالتهم حرجة، كما أن هناك 89 مريضا يستعينون بأجهزة التنفس، وارتفع مجمل عدد الوفيات في إسرائيل إلى 2,865 حالة وفاة.
وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، بأنه على ضوء ارتفاع الإصابات، فإن وزارة الصحة الإسرائيلية ستوصي بفرض إغلاق جديد "مخفف" إذا بلغ مؤشر الإصابات نسبة 1.3 وعدد الأصابات اليومية تجاوز الـ2000 اصابة، وسيستمر هذا الإغلاق مدة ثلاثة أسابيع، وفي إطاره تبقى المدارس مفتوحة مع استمرار نشاط القطاع الخاص بدون استقبال جمهور، كما ستوصي الوزارة بإغلاق ليلي فترة عيد "الحانوكا" اليهودي وفترة عيد الميلاد.
وصادق المجلس الوزاري المصغر لشئون كورونا على إدخال أحياء جديدة في مدينة رهط العربية جنوب إسرائيل إلى القائمة الحمراء، بالإضافة إلى قرية عربية أخرى، وتمديد الإغلاق المفروض على مدينة الناصرة، كما أقر عددا من التعديلات المرتبطة بعدد الزبائن المسموح دخولهم إلى المجمعات التجارية المغلقة في إطار النموذج التجريبي لفتح المجمعات التجارية.
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