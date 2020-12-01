نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 قتلى وأكثر من 70 جريحا جراء تمرد داخل سجن بسريلانكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلعت اضطرابات، في سجن مهرة بضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو خلفت 8 قتلى، على الأقل، وأكثر من 70 جريحا.

وأمرت وزارة الدفاع بفتح تحقيق، لكشف أسباب اندلاع الاشتباكات بين السجناء والحراس، لمنع تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

وكانت الاضطرابات، اندلعت في سجن مهرة، الخاضع لحراسة مشددة، مساء يوم الأحد الماضي، بعد أن كسرت مجموعة "كبيرة" من السجناء أبواب زنزاناتها، حسب رواية الشرطة، وحاولت التوجه إلى الباب الرئيسي للسجن بغرض الفرار، مما استدعى إطلاق الحراس النار عليهم من أجل السيطرة على الوضع، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.