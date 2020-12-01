الخارجية تدين اغتيال العالم النووي الايراني محسن زاده

دوت الخليج - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز على ضرورة تكاتف جميع الجهود لتخفيض التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار.

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