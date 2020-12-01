حققت إيرادات قناة السويس المصرية ارتفاعا في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 488.1 مليون دولار على أساس سنوي.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن إيرادات القناة ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لـمصر.
وتراجعت إيرادات قناة السويس إلى 5.72 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.