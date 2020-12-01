المبعوث الأمريكى للناتو يحذر تركيا من تفعيل منظومة صواريخ إس ـ 400

جدة - نرمين السيد - وأضاف المبعوث الأمريكى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، بأن هناك عوامل خلال الفترة الأخيرة وضعت تركيا فى مأزق، ومنها هذا النوع من الصواريخ، فإما أن ترضخ للضغوط الأمريكية وتتخلى عنها، وإما أن تستمر فى حالة عنادها.

وكانت تقارير إعلامية تركية، قد أعلنت فى وقت سابق، أن الحكومة فى أنقرة اختبرت الصواريخ الروسية طراز أرض جو، لأول مرة، فى ظروف تشغيل بالقرب من مدينة سينوب على البحر الأسود.