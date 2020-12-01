569 حالة.. روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا فى عدد وفيات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، فأن نحو 11 ألفا و905 من حالات الوفاة جراء فيروس كورونا فى البلاد قد تم تسجيلها فى شهر نوفمبر الجارى.
ووفقا لنتائج التحليل التى استندت على البيانات الواردة من "مركز الأزمات المعنى بمكافحة فيروس كورونا" فى روسيا، فإن 39 ألفا و895 مريضا توفوا بسبب الإصابة بالفيروس، ما يعنى أن نحو 30% من إجمالى حالات الوفاة قد تم رصدها فى شهر نوفمبر.
ولفت التحليل إلى ارتفاع معدل الوفيات فى البلاد من 1.73% إلى 1.74% خلال الشهر الماضي.
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