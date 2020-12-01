للمرة الثانية.. وفد بحريني يبدأ زيارة إلى إسرائيل لبحث الشراكة والاستثمار

وصل إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وفد بحريني ثاني لبحث الشراكة والاستثمار مع إسرائيليين والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكان وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أوكينيس في استقبال وفد البحرين الاقتصادي الذي ترأسه وزير التجارة والصناعة البحريني زايد بن راشد الزياني.
ووصل الوفد إلى مطار بن جوريون الدولي، قرب تل أبيب.
وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن الزياني وصل على رأس وفد اقتصادي كبير يضم رؤساء المرافق الاقتصادية ومديري شركات وبنوك في البحرين.
وأضافت أن الوفد سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء الخارجية جابي أشكنازي والاقتصاد عمير بيرتس والتعاون الإقليمي أوفير أوكينيس.
وتابعت: "الوفد سيلتقي رجال أعمال إسرائيليين لبحث الاستثمارات في كلا البلدين".
وكانت إسرائيل ومملكة البحرين قد وقعتا الشهر الماضي اتفاق سلام وتمت المصادقة عليه من قبل الحكومتين الإسرائيلية والبحرينية.
وقالت صحيفة الأيام البحرينية، تعد هذه الزيارة هي الزيارة الثانية لوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، وتأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم المبرم بين البلدين في سبتمبر الماضي.
وقبل أسابيع، أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية ليور حياة ، عن تطلع بلاده نحو تسيير رحلات تجارية مباشرة بين إسرائيل والبحرين مع نهاية العام الجاري.
وقال المتحدث، على هامش وصول وفد إسرائيلي أمريكي إلى البحرين على متن أول رحلة تجاربة بين البلدين منذ توقيع اتفاقيات السلام منتصف الشهر الماضي إن الزيارة تشمل 8 اتفاقيات في مجالات اقتصادية وتجارية وسياحية وطبية.
والشهر الماضي، زار رئيس الموساد الاسرائيلي يوسي كوهين، المنامة وأجرى محادثات تناولت "القضايا ذات الاهتمام المشترك" و"آفاق التعاون بين البلدين".
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