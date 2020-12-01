أنور قرقاش: جيلنا الذي عايش انطلاق المسيرة يعي مشقة الطريق ويقدر بهجة الإنجاز

احتفل أنور قرقاش رئيس الخارجية الإماراتي ، بالعيد الوطني الاماراتي ال 49.

وغرد أنور قرقاش من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " نحتفل، قيادة وشعبا، بعيدنا الوطني ٤٩ وثقتنا في المستقبل عظيمة، مسيرة الاتحاد الخيّرة مستمرة وقصص النجاح متعددة وموقعنا الإقليمي والدولي راسخ، والإرادة والحكمة التي أسست الإمارات ووثقت بنيانها تنير طريق للمرحلة القادمة.

وتابع : " جيلنا الذي عايش انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة يعي مشقة الطريق، ويقدر بهجة الإنجاز لم يكن النجاح مضمونًا ولم يكن التحدي سهلًا، ولكن حكمة القيادة وبعد النظر كانا أقوى من التحديات، فعبّدت طريق الخير والازدهار نحمد الله على ما تحقق وندعوه سبحانه أن يحفظ الإمارات وقيادتها وشعبها ".

وأضاف : " يسأل العديد من الزوار عن سر نجاح الإمارات، والإجابة في تقديري مركبّة، وتبدأ بالقيادة الطموحة وعمادها العلاقة التي تجمعها بمواطنيها، ثم الاستقرار والانفتاح الاقتصادي، والتسامح والتواضع والإيمان بالعلم، والتعلم من ممارسات الدول.توفيق من الله عملنا جاهدين أن يكون من نصيبنا.اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، كانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها