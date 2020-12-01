نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية لدول قارة أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت منظمة الصحة العالمية الدول الإفريقية، اليوم الثلاثاء، بالاستعداد لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان صحفي، إن أقل من نصف بلدان القارة حددت السكان ذوي الأولوية للتلقيح، وأقل من ربع بلدانها لديه خطط تمويل اللقاحات.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن القارة الإفريقية في الوقت الحالي "بعيدة عن الاستعداد" للتطعيم ضد (كوفيد -19)، والذي يراد منه أن يكون أكبر حملة تحصين في تاريخ القارة.

وتابعت الصحة العالمية، أن القارة يتوجب عليها أن "تكثف الاستعدادات على وجه السرعة" لمثل هذه الحملة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.