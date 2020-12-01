إصابات كورونا تتجاوز 62.84 مليون عالمياً
اظهر إحصاء أجرته وكالة رويترز أن أكثر من 62.84 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و464200 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وإجمالي الوفيات.
- الولايات المتحدة: الوفيات 266828، الإصابات 13373045.
- الهند: 137139، 9431691.
- البرازيل: 172833، 6314740.
- روسيا: 39895، 2295654.
- فرنسا: 52731، 2222488.
- إسبانيا: 45069، 1648187.
-المملكة المتحدة:58448 ،1629657.
- إيطاليا: 55576، 1601554.
- الأرجنتين: 38473، 1418807.
- كولومبيا: 36584، 1308376.
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