فايزر وبيونتيك تتقدمان بطلب لتسويق لقاحهما ضد كورونا فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وكانت شركة فايزر طلبت، خلال الأسبوع الماضى، إذنا من سلطات الولايات المتحدة لاستخدام طارئ للقاح كوفيد-19 الذى طورته مع شركة بيونتك الألمانية، وذلك تزامنا مع ارتفاع حاد فى حالات الإصابة والوفاة بالمرض فى الولايات المتحدة ومناطق أخرى حول العالم.

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