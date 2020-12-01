الخارجية الصينية: لا يمكننا تأكيد تطعيم زعيم كوريا الشمالية بلقاح كورونا الصيني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم، الثلاثاء، إنها لا تستطيع تأكيد صحة تقارير إعلامية بأن الصين قدمت لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" وعائلته.
جاء ذلك في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر وزارة الخارجية الصينية، تعليقا على تقارير تحدثت عن أنه "تم تطعيم كيم جونج أون وعدد من كبار المسئولين من عائلته ومن شبكة القيادة ضد فيروس كورونا خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضيين باستخدام لقاح محتمل قدمته الحكومة الصينية".
وأضافت يينغ " لا أعرف من أين جاء هذا.. لا أستطيع تأكيد ذلك"، مؤكدة التزام الصين بتطوير لقاحات "كوفيد- 19" وإتاحته كسلعة عامة عالمية.
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