إيران تسجل قفزة قياسية في عدد الإصابات اليومية بـ كورونا

سجلت إيران، اليوم الثلاثاء، قفزة قياسية في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث سجلت أكثر من 13800 إصابة في 24 ساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني، سیما سادات لاري، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك كأكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات اليومية، منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 975951 حالة، منهم 5840 شخصا في وضع حرج.

وأوضحت الصحة الإيرانية أن تم تسجيل 382 حالة وفاة جديد ناجمة عن الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لیرتفع عدد المتوفین إلی 48 الفا و 628 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 168 الفا و 637 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

وفي وقت سابق، وصف وزير الصحة سعيد نمكي استقرار عدد الوفيات اليومية من فيروس كورونا في إيران أقل من 400 ، بأنه "إنجاز ثمين"، لكنه حث الناس على عدم التخلي عن حذرهم من تفشي المرض.

على مدى الأشهر التسعة الماضية، اتبع الايرانيون التقيد الصارم بإرشادات السلامة، وعلى الرغم من ذلك سجلت البلاد قفزة في عدد الحالات ودخول المستشفيات والوفيات في النهاية.

وحذر نمكي من أن "هذا فيروس معقد ... ينتشر بشكل أسرع مما كان عليه في الأشهر السابقة .. لذا يرجى الالتزام بالبروتوكولات الصحية حتى نتمكن من تقديم أخبار أفضل في الأيام المقبلة".