قناة فرنسية: بعد غد.. ماكرون يجري حوارا إلكترونيا حول قضايا الرأي العام

ذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري بعد غد، الخميس، حوارا على الهواء مباشرة مع وسائل الإعلام عبر الإنترنت بموقع "بروت" الإلكتروني الفرنسي حول القضايا التي شغلت الرأي العام.

وأوضحت القناة الفرنسية اليوم، الثلاثاء، أن الرئيس ماكرون سيتطرق خلال حواره إلى الأخبار الأخيرة المتعلقة بالشرطة وذلك قبل بضعة أيام من تمرير مشروع قانون "ترسيخ مبادئ الجمهورية" في مجلس الوزراء الفرنسي.



وأضافت أنه سيجيب على الموضوعات الرئيسية التي تهم الشباب اليوم مثل العلمانية والهوية و"جيل كوفيد" والبيئة.



وكان الرئيس الفرنسي عبر الجمعة الماضي عن صدمته الشديدة من لقطات يظهر فيها أفراد من شرطة باريس وهم يتعدون "فعلا وقولا" على رجل أسود.

يذكر أن كاميرات دائرة تليفزيونية مغلقة وكاميرا تليفون محمول التقطت واقعة الضرب في مدخل مبنى وجرى تداولها على الإنترنت، وتصدر الحدث عناوين الموضوعات على قنوات التليفزيون الفرنسية.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان للقناة الثانية بالتليفزيون الفرنسي إن الضباط سيجازون إذا تأكدت المزاعم.