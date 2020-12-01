إصابة رئيس حركة حماس بفيروس كورونا.. وهذه حالته الصحية

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إصابة رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيي السنوار، بفيروس كورونا المستجد، وذلك مع استمرار الأعداد المصابة بالوباء في عموم القطاع بالارتفاع.

وذكرت تقارير إخبارية، إن الحالة الصحية للسنوا جيدة، ولايعاني من مضاعفات مرضية تعيقه عن ممارسة مهام عمله، ضمن إجراءات السلامة والعزل الطبي المتبعة.

ووفق بيانٍ رسمي من الحركة فقد تأكدت اصابة السنوار بعد ظهور نتائج الفحص الذي خضع له في وقت سابق وتأكدت النتيجة اليوم.

وسبق وإن أعلنت الحركة إصابة نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، ورئيسها بالخارج ماهر صلاح، وعضوي مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق وفتحي حماد، والقيادي سامي أبو زهري، بفيروس كورونا على مدار الفترة الماضية.