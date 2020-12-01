نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 7 أطفال في قصف للحوثيين على مدينة تعز اليمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة بي بي سي عربي، اليوم الثلاثاء، بمقتل 7 أطفال في قصف للحوثيين على مدينة تعز اليمنية.

وفي وقت سابق، أطلقت قوات الجيش الوطني، عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تطهير الصبايغ وحويشان بالكامل وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود وكبّدت المليشيات الانقلابية، خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.

وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في هذه المواجهات، حيث نشر مركز سبأ الإعلامي، مساء الجمعة، مقطع فيديو حصاد للاليات و الاطقم الحوثية التي تم تدميرها بمن عليها في جبهتي الصبايغ والنضود، شرق الجوف.