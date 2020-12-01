نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينها "سبوتنيك V" الروسي.. الفلبين تشتري 4 لقاحات مختلفة ضد كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتزم السلطات الفلبينية، شراء كمية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى لقاحات أخرى من 3 شركات مختلفة.

وفي تصريحات صحفية، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، غاري روك، إنه بالإضافة إلى لقاح "سبوتنيك V"، الذي ينتجه مركز "غاماليا" الروسي، ستشتري سلطات البلاد اللقاحات من شركة "سينوفاك" الصينية ، وشركة "فايزر" الأمريكية، وشركة "أسترازينيكا" البريطانية.

كما تعتزم السلطات الفلبينية، تطعيم 60 مليون مواطن في البلاد ضد COVID-19 من أجل تحقيق مناعة القطيع.

وقالت الحكومة الفلبينية، إنها ستحتاج إلى 1.5 مليار دولار.