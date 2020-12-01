بايدن: الولايات المتحدة ستعود لاتفاق المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين بايدن، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حيث بحثا سبل تعزيز الشراكة فى مكافحة فيروس كورونا والتغيّر المناخى.
وكان ترامب، قد انسحب من اتفاق باريس للمناخ عام 2017، كما أنهى العلاقة تمامًا مع منظمة الصحة العالمية فى مايو الماضى، بعد أن جمّد تمويلها.
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