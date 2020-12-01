الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بالسماح للوصول إلى 96 ألف لاجئ فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، السلطات الإثيوبية بالسماح لها بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريترى فى إقليم تيجراى شمال البلاد، وسط توقعات بنفاد الطعام هناك فى ظل الصراع المستمر منذ شهر بين الحكومة الإثيوبية المركزية وحكومة الإقليم.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، فى بيان صحفى بمقر المفوضية فى جنيف، إن "مبعث قلقنا الشديد، أننا نسمع عن الهجمات والقتال قرب المخيمات، ونسمع عن الخطف، والإبعاد القسرى، لذلك من المهم جدًا أن يتاح لنا المجال للدخول ورؤية ما يحدث هناك".

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