الحكومة الصومالية تكشف حقيقة مشاركة قواتها بالحرب في تيجراي

كشفت الحكومة الصومالية اليوم، الثلاثاء، حقيقة مشاركة قواتها في القتال الدائر فى إقليم تيجراي.
ونفت الحكومة الصومالية أنها أرسلت قواتها للمشاركة إلى جانب الجيش الإثيوبي في القتال الدائر في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا.
ووصف وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الرزاق محمود الأنباء التي تحدثت عن تورط الصومال في الحرب التي تخوضها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بأنها عارية عن الصحة.
وقال الوزير: "هذا أمر غير معقول، نحن في حاجة إلى قواتنا لتعمل على تحقيق أمن البلاد، لا يوجد سبب يكلفنا بإرسال قواتنا إلى إثيوبيا".
وعبر وزير الخارجية الصومالي عن قلق حكومة بلاده من الانعكاسات المحتملة للصراع في إثيوبيا على الصومال.
يأتي هذا في الوقت الذي تداول فيه ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات صومالية تلقت تدريبات في إريتريا تقاتل إلى جانب الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير تيجراي.
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