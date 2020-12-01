تدهور الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا.. والأمم المتحدة تحذر من جرائم حرب

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وكتب بومبيو على تويتر: "تحدثت مع رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم وحثت على إنهاء القتال في تيجراي بشكل كامل، وبدء حوار، ووصول إنساني مجاني وآمن ودون عوائق".
في غضون ذلك، نفدت الإمدادات الطبية في مستشفيات ميكيلي لمعالجة الجرحى، حسبما ذكر عمال الإغاثة.
ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، يعاني ما يقرب من 80٪ من المرضى في المستشفى من جروح.
وقالت ماريا سوليداد، رئيسة العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر في إثيوبيا، في بيان صحفي صدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "إن المستشفى يعاني بشكل خطير من نقص الإمدادات مثل المضادات الحيوية ومضادات التخثر والمسكنات وحتى القفازات".
وذكرت وكالات الأنباء الدولية أنه من الصعب تأكيد مزاعم العنف وعدد القتلى، حيث تم قطع خدمات الاتصالات والإنترنت في تيجراي منذ بدء القتال.
وأعلن أبي أحمد هجوما عسكريا على الحكومة الإقليمية في تيجراي في 4 نوفمبر، قائلا إنه كان ردا على هجوم شنته قوات تيجراي على قاعدة عسكرية فيدرالية.
ومن جانبه، قال دبرصيون جبرا ميكائيل قائد قوات تيجراي الإثيوبي إنه لا يزال يقاتل على مقربة من مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم بعد وقوعها تحت سيطرة القوات الإثيوبية.
وقال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لوكالة رويترز في رسالة نصية إن قواته أسرت بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة الإثيوبية.
وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد لرويترز إن الحكومة لا تهتم بالرد على "أوهام عصبة إجرامية"، على حد قولها.
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