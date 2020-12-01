دعا أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، البحرينيين لزيارة إسرائيل.
ونشر جندلمان، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مرفقة برابط للتسجيل والحصول على تأشيرة سياحية لزيارة إسرائيل.
وقال: "إلى مواطني البحرين الكرام.. أهلا وسهلا بكم في إسرائيل! الآن تستطيعون تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول لإسرائيل عبر موقع خاص على الإنترنت بشكل سهل وسريع".
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية البحرينية قرارا يسمح للإسرائيليين بالدخول الى البحرين، بواسطة تأشيرة إلكترونية.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد صدق على اتفاق السلام مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول بحسب القانون في إسرائيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة من المتحدث باسم نتنياهو لـ البحرينيين | وهذا فحواها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.