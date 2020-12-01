خدمة كمل سوا | طريقة تفعيل وإلغاء الخدمة من شركة الاتصالات السعودية 1442

تعد خدمة كمل سوا من أفضل الخدمات والعروض التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية لعملاءها المشتركين في جميع أنحاء المملكة، تعد خدمة سوا من الخدمات المتميزة التي أعلنتها الشركة دون إي قيود أو رسوم، حيث تمنح الشركة العملاء عشرة دقائق للاتصال داخل حدود المملكة العربية السعودية أي ما يعادل 5.50 ريال سعودي من الرسائل والمكالمات الدولية في حالة نفاذ الرصيد الأساسي حين إجراء المكالمة.

خدمة كمل سوا stc

خدمة كمل هي خدمة قامت بتوفيرها شركة الاتصالات السعودية stc والتي تمنح العميل عشرة دقائق مجانية للاتصال داخل المملكة العربية السعودية، وسعر هذه الدقائق المجانية التي تقدمها الشركة يعادل 5.50 ريال سعودي، والتي يمكن استخدامها في الرسائل والمكالمات الدولية في حالة نفاذ الرصيد فجأه أثناء إجراء المكالمة ومازال العميل يرغب في مواصلة المكالمة دون انقطاع، وأهم ما تتميز به هذه الخدمة بأنها ليس لها قيود أو شروط ويتم خصم هذه الدقائق عند إعادة الشحن مره أخري وبدون خصم ضرائب استهلاكية.

مميزات خدمة كمل

تتميز خدمة كمل بالعديد من المميزات التي يحتاج إليها المواطنين بشكل كبير عند الضرورة أو في حالات الطوارئ، وهي:

تقوم شركة الاتصالات بمنح رصيد إضافي بقيمة 5.5 ريال سعودي أو بمنح عشرة دقائق في حالة نفاذ رصيدك أثناء المكالمة.

الاشتراك في خدمة كمل يكون مجاناً والخدمة متوفرة لجميع عملاء سوا .

لا رسوم عليها أو مقابل، فقط يتم خصم قيمة (5,50 ريال) فقط عند شحن العميل رصيده مرة آخري.

تصل رسالة من شركة الاتصالات تفيد بوصول الرصيد إلى الصفر من أجل معرفة أنه سوف يدخل لخدمة كمل.

يمكن استخدام الرصيد المقدم من خدمة كمل في المكالمات المحلية فقط.

يتم تفعيل الخدمة بشكل تلقائي بعد تفعيل الخدمة للمرة الأولي.

طريقة تفعيل خدمة كمل في شركة الاتصالات

stc

يمكنك لأي مواطن مقيم داخل المملكة العربية السعودية الاشتراك في خدمة كمل سوا وتفعيلها على شريحة الهاتف الجوال بكل سهولة، حيث إنها خدمة مجانية تقدمها شركة الاتصالات لجميع عملاءها.

ويمكن القيام بتفعيل الخدمة من خلال القيام بإرسال رسالة تحتوي على رقم (1055) إلى رقم (900)، سوف تصلك رسالة أخري من شركة الاتصالات السعودية STC على الرقم المُدخل تحتوي على تأكيد تفعيل الخدمة و تحتوي على تفاصيل الخدمة .

إلغاء خدمة كمل اس تي سي

بالرغم من أن خدمة كمل سوا من أفضل الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية للمواطنين المقيمين بداخل المملكة إلا أنها أحياناً تسبب إزعاج لبعض من المواطنين حيث يُفقد الرصيد بعد الشحن مباشرةً من أجل سداد قيمة الرسوم.

وبالتالي يمكن لأي مواطن يحمل شريحة خط شركة الاتصالات السعودية stc القيام بإلغاء الخدمة في حالة عدم الحاجة لها بكل سهولة في خطوة واحدة أيضا أيضا عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب فيها الرقم (1056) إلى رقم (900)، وسوف تصلك رسالة من شركة الاتصالات السعودية STC تأكد عملية إلغاء تفعيل خدمة سوا في شريحتك الإلكترونية الخاصة .



الاستعلام عن رصيد خدمة كمل

يمكن لأي عميل لشركة الاتصالات السعودية معرفة رصيد خدمة كمل من خلال طلب الكود التالي *166# وسوف تصلك رسالة من شركة STC الاتصالات السعودية بتفاصيل رصيد المُستعلم .

رقم خدمة عملاء stc

قدمت شركة الاتصالات السعودية أرقام خدمة عملاء stc المجانية الذي من خلاله يمكن للعميل التواصل مع ممثلي خدمة عملاء الشركة والاستعلام عن الخدمات التي تقدمها، ويمكن الاتصال عبر الأرقام التالية:

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال وقد قمنا بمعرفة أهم المميزات التي تتمتع بها خدمة سوا، وشرح طريقة تفعيل خدمة سوا وأيضاً معرفة طريقة إلغاء الخدمة التي تقدمها شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية للمشتركين في الأنظمة مسبقة الدفع عند نفاذ رصيدهم بجانب معرفة أيضاً أرقام خدمة عملاء شركة الاتصالات السعودية.