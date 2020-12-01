بومبيو: عندما نتحدث عن التصدى للحرس الثورى فإن إسرائيل جزء من المهمة

جدة - نرمين السيد - وقال بومبيو خلال كلمة فى إطار الحوار الاستراتيجى مع البحرين، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تدرك الطبيعة العنيفة للنظام الثورى الإيرانى"، مشيرا إلى أن العقوبات حرمت طهران من تمويل الجماعات الإرهابية.
وأضاف: عندما نتحدث عن التصدى لأعمال الحرس الثورى الإيرانى فإن إسرائيل جزء أساسى من المهمة وليست عدو.
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