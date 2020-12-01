إصابات كورونا حول العالم تتخطى 63 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، فأن أكثر من 63 مليون إصابة مسجلة عالميا، تعافى منها نحو 40 مليون، وتوفى 1.5 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وبيرو وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.