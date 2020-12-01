بيونتك الألمانية: يمكننا توريد لقاح كورونا بمجرد الحصول على تصريح به

وفى مرتمر صحفى للمدير المالى للشركة الألمانية زيرك بوتينج، مع وزيرة البحث العلمى الألمانية أنيا كارليتسك، قال بوتينج: "أنتجنا كميات كبيرة، ويمكن توزيع كل الموجود بالفعل فى غضون ساعات قليلة".
وأشار مدير الشركة المالى إلى أنهم يفضلون الاستعداد لهذا التوزيع، موضحًا أن التوريد سيكون فى صناديق، وأنه يمكن تبريد اللقاحات فى هذه الصناديق بالثلج الجاف لمدة تصل إلى 30 يومًا فى كل مركز تطعيم أو 5 أيام فى ثلاجة عادية، حسبما نقلت وسائل إعلام ألمانية.
كما لفت بوتينج إلى أهمية صناديق المجمدات عندما يتعلق الأمر بتخزين لمدة أطول، مضيفا أن تقييم البيانات أظهر أن لقاح شركة "بيونتك" جيد وأنه ذو فاعلية عالية فى الوقت ذاته.
وتابع: "هذه النتائج تظهر فى البداية أننا على قناعة بأن هذا اللقاح يمكنه بالفعل الحماية من الفيروس".
وكانت شركتا "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية أعلنتا، اليوم الثلاثاء، أنهما طلبتا من وكالة الأدوية الأوروبية "إيما"، أمس الإثنين، تصريحًا أوروبيًا للقاحهما المضاد لفيروس كورونا.
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