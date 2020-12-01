عن أزمة قطر مع دول الخليج| مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة يعلن مفاجأة

كشف السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء عن مفاجأة حول انتهاء الأزمة بين قطر ودول الخليج.
وقال المعلمي لـ"RT" الروسية أن الأزمة بين قطر ودول الخليج يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة.
وأوضح المعلمي في مقابلة ضمن برنامج "قصارى القول" على RT أنه "في حال توقفت قطر عن مواقفها السابقة وعن دعمها للإرهابيين ومنحها منصاتها الإعلامية للأحزاب المتطرفة وعن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى، فإن العلاقات بين قطر ودول الخليج يمكن أن تتحسن خلال ساعات".
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