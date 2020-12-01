شاهد| اللقطات الأولى من موقع حادث الدهس في ألمانيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرون، بعد أن دهس سيارة للمشاة في مدينة ترير الألمانية.

وبدورها، الشرطة إلى وسط المدينة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن اقتحمت سيارة منطقة للمشاة بالقرب من السوق الرئيسي بالمدينة.

وقال شاهد عيان لصحيفة "Trierische Volksfreund" المحلية إن سيارة رينجر روفر رمادية اللون كانت تسير بسرعة عالية وسط الحشود، وكان الناس "يطيرون في الهواء".

وقالت الشرطة إن تم إيقاف السيارة واحتجاز السائق قبل أن تحث المواطنين على تجنب المنطقة.

وحذر الضباط الناس من الاقتراب من موقع الحادث، وقالوا إنهم موجودون في الموقع إلى جانب طواقم الإسعاف.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "سيتي راديو ترير"، الصور الأولى من موقع حادث الدهس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقة عليها: "تقوم الشرطة ورجال الاطفاء حاليا بتطويق وسط مدينة ترير وأجزاء من الجادة الشمالية هناك الكثير من خدمات الطوارئ في الطريق - الخلفية الدقيقة لا تزال غير واضحة ، ولهذا السبب لا يمكننا قول أي شيء آخر في الوقت الحالي".

وأضافت أنه "في الوقت الحالي ، يبدو أنه من الأفضل تجنب وسط المدينة قدر الإمكان".

ورصدت الصور سيارة إسعاف وعدد من طائرات الهليكوبتر بالقرب من موقع الحادث.