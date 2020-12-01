قفزة في عدد المتعافين من كورونا بالسعودية .. وترقب لرفع القيود على السفر

سجلت السعودية حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل تطبيق اجراءات صارمة للفحص والتقصي، لحصر كل الحالات وعزل التي يحتاج منها عزلًا في عموم المملكة، وفق ما ذكرت صحف سعودية.

قالت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، إنه جرى تسجيل 263 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، ما رفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 357 ألفًا، ما يشير إلى إن العدد قد يتخطى الـ358 ألفًا خلال الأيام المقبلة.

وتعد الأرقام إشارة على نجاح جهود المملكة في خفض عدد الحالات المصابة بالوباء، بعدما وصلت السعودية لأن تسجل 4 آلاف حالة في اليوم الواحد قبل أـشهر.

أضافت الوزارة ، أنه تم تسجيل 374 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين 347176 حالة.

وبإضافة 11 حالة وفاة جديدة، يصل مجموع الوفيات إلى5907 حالة.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن هناك حالة من الترقب خلال الساعات القادمة لأن يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح بالرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها.

وكذلك السماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل أو إرجائه إلى موعد آخر.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أعلن في سبتمبر الماضي بأنه صدرت موافقة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل، بعد تاريخ 1 يناير 2021.

وتم رفع التعليق جزئيا عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.