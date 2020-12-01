قالت الشرطة الألمانية على تويتر اليوم الثلاثاء إن سيارة صدمت وأصابت عدة أشخاص في منطقة للمشاة بمدينة ترير في غرب ألمانيا.
حذرت الشرطة الألمانية المواطنين من الاقتراب من مكان الحادث؛ وأعلنت إنهم موجودون في مكان الحادث إلى جانب طواقم الإسعاف.
وذكر تلفزيون إس.دبليو.أر أن الشرطة اعتقلت السائق وأضاف أن تفاصيل الحادث لم تتضح بعد.
وأكد عمدة مدينة ترير الألمانية مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين في حادثة الدهس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى وجرحى جراء حادث دهس في مدينة ترير الألمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.