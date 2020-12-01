قتلى وجرحى جراء حادث دهس في مدينة ترير الألمانية

قالت الشرطة الألمانية على تويتر اليوم الثلاثاء إن سيارة صدمت وأصابت عدة أشخاص في منطقة للمشاة بمدينة ترير في غرب ألمانيا.

حذرت الشرطة الألمانية المواطنين من الاقتراب من مكان الحادث؛ وأعلنت إنهم موجودون في مكان الحادث إلى جانب طواقم الإسعاف.

وذكر تلفزيون إس.دبليو.أر أن الشرطة اعتقلت السائق وأضاف أن تفاصيل الحادث لم تتضح بعد.

وأكد عمدة مدينة ترير الألمانية مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين في حادثة الدهس