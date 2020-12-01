أخبار اليمن : مجلس النواب يستمع إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن

مجلس النواب يستمع إلى تقرير لجنة الدفاع والأمناستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن الأداء الحكومي لعام ۲۰۱۸م والإنجاز الحكومي للنصف الأول من العام ۲۰۱۹م.

تضمن التقرير عرضاً موجزاً لأهداف البرنامج العام لحكومة الإنقاذ فيما يخص اللجنة، وملاحظات اللجنة على ما ورد في تقرير الأداء الحكومي للعام 2018 في مجال الأمن ومكافحة الجريمة والانجاز الحكومي.

كما تضمن التقرير ملاحظات اللجنة على النظام المروري ودخول المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى خدمات الشرطة وتسهيل إجراءات الحصول عليها.

وأشار التقرير إلى ملاحظات اللجنة على ما ورد في تقرير الإنجاز الحكومي للنصف الأول من عام 2019 في حفظ الأمن والنظام المروري ومكافحة الجريمة وكذا ما يتعلق بالحد من دخول المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين ومكافحة عمليات تهريب البشر والاتجار بهم، إضافة إلى التنسيق والتكامل مع النيابة العامة والجهات الحكومية الأخرى.

واحتوى التقرير على نتائج المقارنة بين الإنجاز الحكومي المنفذ خلال 2018 والنصف الأول من 2019 وبين ما التزمت به الحكومة في برنامجها العام المقدم لمجلس النواب وصولاً إلى جملة من الاستنتاجات.

وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات.

وأرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى حين موعد تقديم التقرير الموحد لكافة اللجان بشأن الأداء الحكومي وما تم تنفيذه من توصيات المجلس وما لم يتم تنفيذه ليتسنى على ضوء ذلك حضور الحكومة لمناقشته.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.