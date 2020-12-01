إسرائيل تطالب الأمم المتحدة باعتبار يهود الدول العربية وإيران لاجئين

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير لموقع قناة "I24" الإسرائيلى، نقله موقع "24" الإماراتى، وجه أردان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يطلب فيها اعتبار يهود الدول العربية وإيران، لاجئين إلى إسرائيل.
كما أكد أردان أنه سيقدم مشروع قرار لإجراء مناقشة سنوية يكون هدفها إحياء ذكرى اللاجئين اليهود المبعدين من الدول العربية وإيران، إضافة إلى إطلاق بحث عالمى عن ترحيل اليهود العرب والإيرانيين.
واتهم المبعوث الإسرائيلى الأمم المتحدة بالتمييز فى التعامل بين اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين اليهود، قائلاً: "يجب إعادة النظر فى هذه القضية وإحياء قصة 850 ألف لاجئ يهودي رحلوا من الدول العربية وإيران فى جميع منتديات المنظمة الأممية، لتصحيح الظلم التاريخى الذى تعرضوا له"، على حد زعمه.
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