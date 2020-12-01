تعليق حكيم.. ماذا قالت السعودية عن اغتيال العالم النووي الإيراني؟

علق السفير السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، اليوم الثلاثاء، على حادث اغتيال العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة.

وقال "المعلمي"، في برنامج "قصارى القول" المذاع على قناة "روسيا اليوم"، إن "خسارة عالم مسلم هي خسارة للأمة الإسلامية بأكملها".

واستدرج "المعلمي"، قائلًا "إيران يجب عليها عدم التصعيد"، مشيرًا إلى أن "ردود الفعل العفوية والعاطفية لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، ونصح طهران بأن تثبت للمجتمع الدولي حسن نيتها فيما يتعلق ببرنامجها النووي؛ حتى لا يتعرض علماؤها وأبناؤها للخطر".

وقُتل العالم النووي الإيراني يوم الجمعة الماضي في عملية اغتيال، وصفتها طهران بـ"الإرهابية"، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء العملية.