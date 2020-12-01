من يستحق لقاح كورونا أولا.. المراكز الأمريكية تحسم الأمر بهذه الطريقة

تجتمع لجنة استشارية تابعة للمراكز الأمريكية السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، للحديث عمن يجب منحه الأولوية لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتصويت على كيفية تحديد الفئات المقرر توزيعه عليها أولا.

ووفقًا لصحيفة "سي إن بي سي" الأمريكية، يأتي الاجتماع المقرر أن يعقد مع اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التي تقدم المشورة لمراكز السيطرة، بعد يوم واحد من طلب شركة موديرنا، ترخيص طارئ للقاحها ضد كورونا، من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بعد أن أعلنت أنه فعال بنسبة 94.1٪ وفقًا للنتائج النهائية.

وحسب الصحيفة، يعني هذا أنه من المحتمل أن تبدأ الحكومة الأمريكية في توزيع لقاحين في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة أن شركة بي فايزر التي تعمل مع شركة بايونتك الألمانية للأدوية، بطلب للحصول على نفس الإذن في 20 نوفمبر الماضي.

ويتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يتم توزيع الجرعات الأولى من أحد اللقاحات في غضون أسابيع قليلة وذلك قبل نهاية العام.

ومنذ أن بدأ الوباء في التفشي عالميًا قبل حوالي 11 شهرًا، ناقش العلماء وخبراء الأمراض المعدية من الفئات العمرية والمهنية التي ستحصل على التطعيم أولًا، وكيف سيتم توزيع هذه الجرعات الأولى المحدودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، في تصريحات سابقة في 16 نوفمبر، إنه سيكون هناك ما يقرب من 40 مليون جرعة من اللقاح متاحة بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يكفي لتلقيح حوالي 20 مليون شخص، حيث يتطلب التعافي من كورونا أخذ جرعتين من لقاحات موديرنا وفايزر.

ومن جانبهم، اقترح الخبراء الطبيون ومسؤولو الصحة العامة، منح العاملين في مجال الصحة اللقاح أولا، ويليهم الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة والمعرضون للخطر بما في ذلك كبار السن والفئة العمرية التي تزيد على الـ65 عاما، فضلا عن العاملين في الصناعات الأساسية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قال في وقت سابق للصحفيين، إن لقاح فيروس كورونا يجب أن يذهب على الأرجح إلى كبار السن أو الأشخاص الأكثر ضعفا أولًا، رغم أنه أضاف أنه سيعتمد على خبرة الأطباء لاتخاذ هذا القرار.