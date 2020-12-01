شاهد.. لحظة اعتقال سائق السيارة التي دهست المارة في مدينة بألمانيا

على سائق السيارة الذي قام بدهس المارة في منطقة للمشاة في مدينة ترير الألمانية. نشرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر لحظة القبض وأعلنت السلطات الألمانية في وقت سابق من اليوم، مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث دهس، بعد أن صدمت سيارة منطقة للمشاه في المدينة. وذكر تلفزيون إس.دبليو.أر أن الشرطة اعتقلت السائق وأضاف أن تفاصيل الحادث لم تتضح بعد. ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من معرفة دوافع سائق السيارة، لكن شهود عيان أكدوا أن السائق انطلق بسيارته عمدًا باتجاه المارة.

وذكر تلفزيون إس.دبليو.أر أن الشرطة اعتقلت السائق وأضاف أن تفاصيل الحادث لم تتضح بعد. ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من معرفة دوافع سائق السيارة، لكن شهود عيان أكدوا أن السائق انطلق بسيارته عمدًا باتجاه المارة.

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